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القبض على المسؤول الأمني لتنظيم "داعش" في الفلوجة
الأحد, 19 يناير, 2020 04:30:00 مساءً

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القبض على المسؤول الأمني لتنظيم "داعش" في الفلوجة
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*يمن برس -وكالات
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق، إلقاء القبض على المسؤول الأمني لتنظيم داعش الإرهابي في الفلوجة شمال غربي العاصمة بغداد.

 وأكد الجهاز، في بيان اليوم الأحد، "جهاز مكافحة الإرهاب واستمرارا لملاحقة الشبكات الإرهابية يلقي القبض على المسؤول الأمني لقاطع الفلوجة".

وتشن بقايا تنظيم داعش هجمات بين وقت وآخر على القوات العراقية، خاصة في الأماكن الحدودية، ونقاط التفتيش.

وأعلنت السلطات العراقية منذ أيام، القبض على مفتي تنظيم داعش شفاء نعمة، المكنى بـ"أبو عبد الباري"، بعد مداهمة في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.


يذكر أن العراق أعلن في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".


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خاص - يمن برس

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