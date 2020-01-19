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"هاني بن بريك" يصدم الجميع ويبرئ الحوثيين من استهداف مأرب ويتهم هذه الجهة!

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هاني بن بريك

*يمن برس -متابعات

علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" على استهداف الحوثيين لجنود جنوبيين بأنه أمر مدبر من قبل الإخوان وأن الجنود كانوا يستعدون لدخول عدن.



وقال بن بريك في تغريدات له على تويتر: لما يئس الإخونج من إعادة الكرة في غزو عدن بجنوبيين وكان هؤلاء الجنوبيون عبئا ثقيلا عليهم، كان الغدر بهم في تجميعهم تحت مرمى نيران الحوثي طريقة ماكرة لتقديمهم طعما سهلا للحوثي.



وتابع قائلا: علما أن الكثير ممن تم استهدافهم مع استقلال الجنوب وحريته، ولكنهم أوغرت صدورهم ضد المجلس الانتقالي فقط.



وأضاف بغض النظر عن سبب تجميع هؤلاء الجنوبيين في معسكر للتدريب في مأرب بقيادة مهران- وهو إعادة غزو عدن- ولكن اللافت للانتباه أمران هما أولهما أن تجميعهم كان في موقع تحت نيران مدفعية الحوثي، أما الأمر الثاني لم يتم منذ خمس سنوات استهداف أي قوة إخونجية في مأرب بهذا الحجم من الخسائر.



وأشار إلى أن حادثة صافر كان الهدف منها هو التحالف.



وكان الحوثيين قد أعلنوا تبنيهم لعملية استهداف جنود من اللواء الرابع حماية رئاسية بصاروخ باليستي، وراح ضحيته العشرات غالبيتهم جنوبيين أخرجهم المجلس الانتقالي من عدن بقوة السلاح.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "هاني بن بريك" على استهداف الحوثيين لجنود جنوبيين بأنه أمر مدبر من قبل الإخوان وأن الجنود كانوا يستعدون لدخول عدن.وقال بن بريك في تغريدات له على تويتر: لما يئس الإخونج من إعادة الكرة في غزو عدن بجنوبيين وكان هؤلاء الجنوبيون عبئا ثقيلا عليهم، كان الغدر بهم في تجميعهم تحت مرمى نيران الحوثي طريقة ماكرة لتقديمهم طعما سهلا للحوثي.وتابع قائلا: علما أن الكثير ممن تم استهدافهم مع استقلال الجنوب وحريته، ولكنهم أوغرت صدورهم ضد المجلس الانتقالي فقط.وأضاف بغض النظر عن سبب تجميع هؤلاء الجنوبيين في معسكر للتدريب في مأرب بقيادة مهران- وهو إعادة غزو عدن- ولكن اللافت للانتباه أمران هما أولهما أن تجميعهم كان في موقع تحت نيران مدفعية الحوثي، أما الأمر الثاني لم يتم منذ خمس سنوات استهداف أي قوة إخونجية في مأرب بهذا الحجم من الخسائر.وأشار إلى أن حادثة صافر كان الهدف منها هو التحالف.وكان الحوثيين قد أعلنوا تبنيهم لعملية استهداف جنود من اللواء الرابع حماية رئاسية بصاروخ باليستي، وراح ضحيته العشرات غالبيتهم جنوبيين أخرجهم المجلس الانتقالي من عدن بقوة السلاح.







هاني بن بريك استهداف مأرب



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