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توجيهات عاجلة للحكومة بخصوص قصف معسكر الاستقبال في مأرب

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معين عبد الملك

*يمن برس -عدن

وجه رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، بصرف تعويضات لأسر القتلى العسكريين والمدنيين جراء الاستهداف الجبان بصاروخ باليستي استهدف المصلين في جامع تابع لمعسكر اللواء الرابع حماية رئاسية شمال غربي محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية.



وشدد على تقديم كل أشكال الرعاية والعناية بالجرحى حتى يتماثلون للشفاء، والتسريع بصرف التعويضات لأسر الشهداء، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.



جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء، اليوم، مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وعدد من القيادات العسكرية لمتابعة تداعيات العملية الإجرامية، والإطلاع على الاحتياطات والتدابير المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.



وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن تعازيه ومواساته لأسر القتلى الذين ارتقت أرواحهم في هذا العمل الإجرامي .



وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرا وسيدفع الانقلابيون ومن يقف ورائهم الثمن غاليا على كل ما أرتكبوه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب اليمني خدمة للمشروع الإيراني.. لافتا إلى أن الانتصار لهذه الدماء هو استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبإسناد أخوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأشار، إلى أن تمادي المليشيا الانقلابية في جرائمها باستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي، تعبيرا صارخا وكاشفا لما وصلت إليه هذه الفئة الضالة من إنحطاط أخلاقي وديني وقيمي وتجردها من كل مشاعر الإنسانية.. مؤكدا على ضرورة رفع الجاهزية القتالية والتدابير الأمنية.



وقدم وزير الدفاع والمفتش العام وقائد العمليات المشتركة ومحافظ مأرب والقيادات العسكرية، لرئيس الوزراء، معلومات حول ملابسات هذا العمل الإجرامي والإحصائيات الأولية للشهداء والجهود المبذولة لعلاج الجرحى، مؤكدين أن المعركة مع ميليشيا الانقلاب والإرهاب وكل خصوم الوطن مصيرية وأن النصر قادم لا محالة





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجه رئيس الحكومة، الدكتور معين عبدالملك، بصرف تعويضات لأسر القتلى العسكريين والمدنيين جراء الاستهداف الجبان بصاروخ باليستي استهدف المصلين في جامع تابع لمعسكر اللواء الرابع حماية رئاسية شمال غربي محافظة مأرب من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية.وشدد على تقديم كل أشكال الرعاية والعناية بالجرحى حتى يتماثلون للشفاء، والتسريع بصرف التعويضات لأسر الشهداء، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء، اليوم، مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وعدد من القيادات العسكرية لمتابعة تداعيات العملية الإجرامية، والإطلاع على الاحتياطات والتدابير المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.وعبر الدكتور معين عبدالملك، عن تعازيه ومواساته لأسر القتلى الذين ارتقت أرواحهم في هذا العمل الإجرامي .وأكد رئيس الوزراء، أن هذه الدماء الزكية لن تذهب هدرا وسيدفع الانقلابيون ومن يقف ورائهم الثمن غاليا على كل ما أرتكبوه من جرائم وانتهاكات بحق الشعب اليمني خدمة للمشروع الإيراني.. لافتا إلى أن الانتصار لهذه الدماء هو استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة تحت مظلة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وبإسناد أخوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.وأشار، إلى أن تمادي المليشيا الانقلابية في جرائمها باستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي، تعبيرا صارخا وكاشفا لما وصلت إليه هذه الفئة الضالة من إنحطاط أخلاقي وديني وقيمي وتجردها من كل مشاعر الإنسانية.. مؤكدا على ضرورة رفع الجاهزية القتالية والتدابير الأمنية.وقدم وزير الدفاع والمفتش العام وقائد العمليات المشتركة ومحافظ مأرب والقيادات العسكرية، لرئيس الوزراء، معلومات حول ملابسات هذا العمل الإجرامي والإحصائيات الأولية للشهداء والجهود المبذولة لعلاج الجرحى، مؤكدين أن المعركة مع ميليشيا الانقلاب والإرهاب وكل خصوم الوطن مصيرية وأن النصر قادم لا محالة







الحكومة توجيهات مأرب



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