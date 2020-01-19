التلال يتجاوز الهلال بثنائية ويحجز مقعدا في نصف نهائي الدوري التنشيطي

*يمن برس -سيئون
تأهل فريق التلال إلى نصف نهائي الدوري التنشيطي الذي تقام فعاليته في مدينة سيئون محافظة حضرموت، بعد فوزه في المباراة التي جمعته صباح اليوم الأحد، مع هلال الحديدة.
وانتهى اللقاء بفوز التلال بثنائية مقابل واحد، سجل أهداف التلال أحمد ماهر في الدقيقة 22 وسالم الموزعي في الدقيقة 62 فيما سجل هدف الهلال علاء الصاصي في آخر لحظات المباراة.
وبهذا الفوز ضمن الهلال مقعده الأول في نصف النهائي كمتصدر عن المجموعة الثانية بسبع نقاط، فيما تجمد رصيد الهلال عند النقطة الثانية، بانتظار نتيجة المباراة التي تجمع أهلي تعز واليرموك مساء اليوم لحسم بطاقة التأهل الثانية.
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