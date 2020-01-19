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الحكومة : صواريخ إيرانية قصفت مأرب انتقاماً لمقتل"سليماني"
الأحد, 19 يناير, 2020 05:34:00 مساءً

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معمر الإرياني
معمر الإرياني

*يمن برس -متابعة خاصة
قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثيين انتقمت لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بقصف مسجد، في إشارة الهجوم الذي شنته الجماعة أمس على معسكر الاستقبال في مأرب.

ونشر الإرياني تغريدة، قال فيها "القصف الذي نفذته الميليشيا الحوثية بصواريخ إيرانية انتقاما لمقتل سليماني على بيت من بيوت الله في معسكر الميل بمحافظة مأرب جريمة إرهابية غادرة وجبانة، وتنصل من كل القيم والمعتقدات الإسلامية والإنسانية والاعتبارات الأخلاقية".

وندد الوزير بالصمت الأممي إزاء "تلك الجريمة الإرهابية الجبانة"، مدينا مسلسل التصعيد الإيراني المتواصل للأزمة في اليمن.


​وتابع "نطالب المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفث بموقف وإدانة واضحة لهذا الهجوم الوحشي. 

وأكد أن استمرار الصمت إزاء الهجمات الإرهابية والتصعيد المستمر من قبل الميليشيا الحوثية ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم".

وقال إن هذا التصعيد يهدد لنسف كل جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام، ويضع الصراع مع "مرتزقة طهران" من الميليشيات الحوثية أمام مرحلة جديدة عنوانها الحسم العسكري.


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خاص - يمن برس

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