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"كاظم الساهر" يظهر لأول مرة بعد انسحابه من "موسم الرياض"(صورة)

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كاظم الساهر

*يمن برس -متابعة خاصة

ظهر المطرب العراقي، كاظم الساهر، بعد فترة من الغياب، في إمارة دبي الخليجية، من أجل زيارة صديقه، الشاعر، كريم العراقي، في المستشفى.



وشارك "العراقي"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورا له مع كاظم الساهر، من داخل المستشفى، حيث يخضع لعلاج وقائي ضد مرض السرطان.



وكتب كريم العراقي مع الصور: "اليوم، وأنا في المستشفى في دبي، زارني الصديق الفنان كاظم الساهر وشد أزري، وأنا أتابع علاجي الكيميائي الاحترازي... تحية واعتزاز".





ويعد هذا هو أول ظهور لكاظم الساهر، بعدما أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي، ضمن فعاليات "موسم الرياض".



ونشر كاظم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الأسباب التي دفعته لعدم الغناء في المملكة.





وكتب على حسابه الرسمي: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".



وتابع: "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم".



وكان من المقرر أن يحيي كاظم الساهر حفلا في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.



وأحيا كاظم الساهر أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.



وآخر حفلات كاظم الساهر في المملكة كانت في أغسطس/ آب الماضي، في مدينة أبها، بمنطقة عسير السعودية، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى "موسم السودة".



وقدم الساهر في الحفل، عددا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم المطرب السعودي الراحل طلال مداح.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ظهر المطرب العراقي، كاظم الساهر، بعد فترة من الغياب، في إمارة دبي الخليجية، من أجل زيارة صديقه، الشاعر، كريم العراقي، في المستشفى.وشارك "العراقي"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورا له مع كاظم الساهر، من داخل المستشفى، حيث يخضع لعلاج وقائي ضد مرض السرطان.وكتب كريم العراقي مع الصور: "اليوم، وأنا في المستشفى في دبي، زارني الصديق الفنان كاظم الساهر وشد أزري، وأنا أتابع علاجي الكيميائي الاحترازي... تحية واعتزاز".ويعد هذا هو أول ظهور لكاظم الساهر، بعدما أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي، ضمن فعاليات "موسم الرياض".ونشر كاظم عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، الأسباب التي دفعته لعدم الغناء في المملكة.وكتب على حسابه الرسمي: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".وتابع: "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم".وكان من المقرر أن يحيي كاظم الساهر حفلا في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.وأحيا كاظم الساهر أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، في يوليو/ تموز 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.وآخر حفلات كاظم الساهر في المملكة كانت في أغسطس/ آب الماضي، في مدينة أبها، بمنطقة عسير السعودية، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى "موسم السودة".وقدم الساهر في الحفل، عددا من أشهر أغانيه على مسرح يحمل اسم المطرب السعودي الراحل طلال مداح.







كاظم الساهر العراق الرياض



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