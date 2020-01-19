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الأرصاد يحذر المواطنين من استمرار موجة البرد الشديدة في هذه المحافظات

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*يمن برس -متابعة خاصة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات الـ24 المقبلة، وخاصة في ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الشمالية والأجزاء الشمالية من المرتفعات الوسطى.



وأشار المركز في نشرته الجوية الصادرة، اليوم، إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياً على بقية المرتفعات والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية، فيما ستكون معتدلة الحرارة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.





وحذر المركز المواطنين من تأثير الطقس البارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر وخاصة كبار السن والأطفال والمزارعين والعاملين أثناء الفترة المسائية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات الـ24 المقبلة، وخاصة في ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الشمالية والأجزاء الشمالية من المرتفعات الوسطى.وأشار المركز في نشرته الجوية الصادرة، اليوم، إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياً على بقية المرتفعات والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية، فيما ستكون معتدلة الحرارة على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى.وحذر المركز المواطنين من تأثير الطقس البارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر وخاصة كبار السن والأطفال والمزارعين والعاملين أثناء الفترة المسائية.







الأرصاد المواطنين برد



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