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خبر سار للجرحى المبتورين وفاقدي الأطراف في تعز

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*يمن برس -خاص

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مركز الأمين للمساعدات الإنسانية صباح اليوم المرحلة الأولى من مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الثورة العام وسط محافظة تعز .



وأوضح رئيس مركز الأطراف الصناعية الدكتور منصور الوازعي أن هذا الدعم سيكون عبارة عن دعم لمركز الأطراف وتأهيله حركيا ونفسياً وتأهيل كادر المركز الوظيفي وتطويره وهي تعتبر المرحلة الأولى والتي لمده ستة أشهر والذي ينفذ عبر مؤسسة الأمين الطبية.



وأضاف الدكتور الوازعي أن المركز سيبدأ خلال الأيام القادمة استقبال الجرحى وفاقدي الأطراف من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمواطنين، الذين فقدوا أحد أطرافهم ويحتاجون أطراف صناعية تعويضية تساعدهم على الإندماج في المجتمع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مركز الأمين للمساعدات الإنسانية صباح اليوم المرحلة الأولى من مشروع تشغيل وتطوير مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الثورة العام وسط محافظة تعز .وأوضح رئيس مركز الأطراف الصناعية الدكتور منصور الوازعي أن هذا الدعم سيكون عبارة عن دعم لمركز الأطراف وتأهيله حركيا ونفسياً وتأهيل كادر المركز الوظيفي وتطويره وهي تعتبر المرحلة الأولى والتي لمده ستة أشهر والذي ينفذ عبر مؤسسة الأمين الطبية.وأضاف الدكتور الوازعي أن المركز سيبدأ خلال الأيام القادمة استقبال الجرحى وفاقدي الأطراف من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمواطنين، الذين فقدوا أحد أطرافهم ويحتاجون أطراف صناعية تعويضية تساعدهم على الإندماج في المجتمع.







فاقدي الأطراف تعز مستشفى الثورة



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