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أول تعليق للمبعوث الأممي على مجزرة مأرب الدامية
الأحد, 19 يناير, 2020 08:23:00 مساءً

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مارتن غريفيث
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مارتن غريفيث

*يمن برس -متابعة خاصة
أدان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الأحد، ما وصفه بـ"تصاعد الأنشطة العسكرية في محافظات صنعاء وصعدة ومأرب، حيث قيل إن غارات جوية وصواريخ وهجمات برية وقعت".

وقال غريفيث في بيان نشره مكتبه الإعلامي، إن "ما يثير القلق بشكل خاص، الهجوم الجوي الذي استهدف معسكر الاستقبال العسكري في مدينة مأرب، مما أسفر عن مقتل 80 جنديًا على الأقل".

وأضاف: لقد قلت من قبل أن التقدم الذي تم إحرازه بصعوبة والذي أحرزه اليمن في وقف التصعيد هش للغاية. محذراً من أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تعرقل هذا التقدم.

وحث المبعوث الأممي جميع الأطراف على وقف التصعيد الآن وتوجيه طاقاتهم بعيداً عن الجبهة العسكرية وفي السياسة".

وقال غريفيث: "إن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع".

ومساء السبت، استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية معسكر الاستقبال في مأرب بصاروخ باليستي ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 160 جندياً من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ووحدات عسكرية أخرى، وذلك أثناء أداء صلاة المغرب.


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خاص - يمن برس

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