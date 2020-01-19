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الحوثيون يتهمون التحالف بعرقلة دخول فرق التفتيش الأممية إلى ميناء الحديدة
الأحد, 19 يناير, 2020 08:30:00 مساءً

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الحوثيون يتهمون التحالف بعرقلة دخول فرق التفتيش الأممية إلى ميناء الحديدة
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*يمن برس - متابعات
اتهمت جماعة الحوثيين، اليوم الاحد، التحالف العربي، بتعمد عرقلة دخول الفرق الأممية إلى ميناء الحديدة غربي اليمن. وقال القيادي في الجماعة وعضو لجنة التنسيق المشتركة لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وإعادة الانتشار محمد القادري، ان" دول التحالف عمدت إلى عرقلة دخول فرق الرقابة والتفتيش الأممية إلى ميناء الحديدة، رغم استكمال الأعمال اللوجستية اللازمة لاستقبال الفرق التابعة للأمم المتحدة". ونقلت قناة المسيرة عن القادري قوله: "عملنا على تجهيز مهبط لمروحية الأمم المتحدة كأخر التزام علينا". ودعا القادري الى اشراك الامم المتحدة في نقاط مراقبة وقف اطلاق النار. وقال القادري إن "قوى التحالف تتهرب من تنفيذ اتفاق السويد ، في ظل صمت الامم المتحدة".


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خاص - يمن برس

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