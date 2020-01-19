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ارتفاع ضحايا الهجوم الصاروخي على معسكر في مأرب إلى 111 قتيلاً

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*يمن برس - متابعة خاصة

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب (شرقي اليمن) إلى 111 قتيلاً.



ونقل موقع "المصدر أونلاين" عن وكيل وزارة الصحة في الحكومة عبدالرقيب الحيدري، قوله إن عدد القتلى ارتفع إلى 111 قتيلا و 68 جريحاً.



وكان صاروخ باليستي استهدف معسكرا للاستقبال مساء السبت في مارب شمالي شرقي اليمن أثناء أداء الجنود لصلاة المغرب.



ويأتي الهجوم بعد يوم من تهديدات أطلقها المتحدث العسكري لجماعة الحوثي توعد فيها بالرد على تصعيد القوات الحكومية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب (شرقي اليمن) إلى 111 قتيلاً.ونقل موقع "المصدر أونلاين" عن وكيل وزارة الصحة في الحكومة عبدالرقيب الحيدري، قوله إن عدد القتلى ارتفع إلى 111 قتيلا و 68 جريحاً.وكان صاروخ باليستي استهدف معسكرا للاستقبال مساء السبت في مارب شمالي شرقي اليمن أثناء أداء الجنود لصلاة المغرب.ويأتي الهجوم بعد يوم من تهديدات أطلقها المتحدث العسكري لجماعة الحوثي توعد فيها بالرد على تصعيد القوات الحكومية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.







مأرب قصف ضحايا



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