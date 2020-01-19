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تركيا تصدر بيان هام بشأن اليمـن

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*يمن برس -متابعة خاصة

أدانت الجمهورية التركية، الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر لقوات الحكومية الشرعية بمأرب.



وقالت خارجية تركيا، في بيان لها في موقعها الإلكتروني، "ندين الهجوم الذي شنه الحوثيون على معسكر عسكري للحكومة الشرعية في اليمن، والذي أسفر عن مقتل 70 شخصًا وإصابة العديد من الجرحى".



ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تزيد من التوتر وتلهب أجواء الصراع.



وأكدت الخارجية التركية أنها تدعم بشكل كامل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية في اليمن.



وأشارت إلى أنه يتعين على جميع الأطراف التركيز على إنهاء الأزمة الإنسانية.



ومساء السبت، تعرض معسكر لقوات اللواء الرابع حماية رئاسية بمعسكر الاستقبال بمأرب لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل أكثر 80جندياً وأصيب عشرات آخرون بعضهم بحالات حرجة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أدانت الجمهورية التركية، الأحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر لقوات الحكومية الشرعية بمأرب.وقالت خارجية تركيا، في بيان لها في موقعها الإلكتروني، "ندين الهجوم الذي شنه الحوثيون على معسكر عسكري للحكومة الشرعية في اليمن، والذي أسفر عن مقتل 70 شخصًا وإصابة العديد من الجرحى".ودعت جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي تزيد من التوتر وتلهب أجواء الصراع.وأكدت الخارجية التركية أنها تدعم بشكل كامل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة نحو تسوية سياسية في اليمن.وأشارت إلى أنه يتعين على جميع الأطراف التركيز على إنهاء الأزمة الإنسانية.ومساء السبت، تعرض معسكر لقوات اللواء الرابع حماية رئاسية بمعسكر الاستقبال بمأرب لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل أكثر 80جندياً وأصيب عشرات آخرون بعضهم بحالات حرجة.







تركيا قصف صاروخي مأرب



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