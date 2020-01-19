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الحوثيون يعلنون الإفراج عن 22 معتقلا في البيضاء

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، الإفراج عن 22 معتقلاً في سجونها بمحافظة البيضاء (وسط البلاد). ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة عن وكيل محافظة البيضاء المعين من قبل الحوثيين ناصر الريامي، إن "الإفراج عن من وصفهم بالمغرر بهم يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة. وبشكل متكرر، يعلن الحوثيون اعتقال أشخاص بعدة محافظات، بتهمة أنهم من "مؤيدي" التحالف أو أنهم شاركوا في القتال مع القوات الحكومية. وتتهم الحكومة الشرعية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، الحوثيين باعتقال آلاف المعارضين من بينهم سياسيين وصحفيين وأكاديميين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، الإفراج عن 22 معتقلاً في سجونها بمحافظة البيضاء (وسط البلاد). ونقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة عن وكيل محافظة البيضاء المعين من قبل الحوثيين ناصر الريامي، إن "الإفراج عن من وصفهم بالمغرر بهم يأتي تنفيذا لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة. وبشكل متكرر، يعلن الحوثيون اعتقال أشخاص بعدة محافظات، بتهمة أنهم من "مؤيدي" التحالف أو أنهم شاركوا في القتال مع القوات الحكومية. وتتهم الحكومة الشرعية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية، الحوثيين باعتقال آلاف المعارضين من بينهم سياسيين وصحفيين وأكاديميين.







الحوثي معتقلين البيضاء



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