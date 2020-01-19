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أول رد للجيش الوطني على هجوم مأرب الدامي

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن الجيش الوطني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 157 عسكريا بقصف صاروخي لجماعة الحوثيين على معسكر تدريبي في محافظة مأرب شمالي شرقي اليمن.



وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي إن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على محافظة مأرب واستهدف المصلين في أحد معسكرات التدريب أسفر عن استشهاد 76 وإصابة 81 آخرين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ووحدات أخرى ومدنيين".



​وأشار مجلي إلى أن هذا االعمل الإجرامي "أتى إثر الانتصارات التي حققها جيشنا الوطني في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص في جبهة نهم شرق صنعاء وفي صعدة وتعز والبيضاء".



و اكد مجلي أن قوات الجيش الوطني ستثأر من الحوثيين وسترد عليهم بقوة في مختلف الجبهات حتى يتم استعادة كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الجيش الوطني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 157 عسكريا بقصف صاروخي لجماعة الحوثيين على معسكر تدريبي في محافظة مأرب شمالي شرقي اليمن.وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي إن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون على محافظة مأرب واستهدف المصلين في أحد معسكرات التدريب أسفر عن استشهاد 76 وإصابة 81 آخرين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ووحدات أخرى ومدنيين".​وأشار مجلي إلى أن هذا االعمل الإجرامي "أتى إثر الانتصارات التي حققها جيشنا الوطني في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص في جبهة نهم شرق صنعاء وفي صعدة وتعز والبيضاء".و اكد مجلي أن قوات الجيش الوطني ستثأر من الحوثيين وسترد عليهم بقوة في مختلف الجبهات حتى يتم استعادة كافة المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.







الجيش هجوم مارب الحوثي



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