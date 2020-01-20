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اختراق أكثر من نصف مليون شبكة إنترنت

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*يمن برس - متابعات

كشفت تقارير تقنية أن مخترق أنظمة "هاكر" نشر مؤخرا، بيانات خاصة لأكثر من 515 ألف من حسابات خوادم إنترنت وأجهزة "راوتر" وخدمات أخرى ذكية. وبحسب موقع "زد نت"، فإن البيانات التي تم نشرها في منتدى لقراصنة الإنترنت، ضمت معلومات مفصلة عن عناوين كافة خوادم الإنترنت المخترقة، من قبيل اسم المستخدم وكلمات مرور من يشتركون في تطبيق وخدمة "تل نت". وتتيح خدمة "تل نت" للمشتركين أن يتحكموا عن بعد في الأجهزة، علما أن الاختراق تمّ عن طريق رصد الأجهزة التي تعرض ارتباطها بالخدمة الذكية، فضلا عن الاستعانة ببرنامج خبيث. ووفق "زد نت"، فإن هذا التسريب هو الأكبر من نوعه بالنسبة لخدمة "تل نت"، فيما حصل الاختراق الأكبر سابقا في 2017 مع الكشف عن بيانات 33 ألفا من خوادم الإنترنت. وبحسب الموقع المتخصص بالأخبار التقنية فإنه لم يتم تجربة الدخول إلى الحسابات المخترقة، لكن خبراء في الإنترنت أوضحوا، أنه حتى في حال لم يكن التسجيل ممكنا، يظل "الاختراق" واردا جدا. وأشار الخبراء إلى أن التسجيل قد يكون غير ممكن حاليا، بسبب تغيير أسماء المستخدم أو كلمات المرور عقب اكتشاف الاختراق.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت تقارير تقنية أن مخترق أنظمة "هاكر" نشر مؤخرا، بيانات خاصة لأكثر من 515 ألف من حسابات خوادم إنترنت وأجهزة "راوتر" وخدمات أخرى ذكية. وبحسب موقع "زد نت"، فإن البيانات التي تم نشرها في منتدى لقراصنة الإنترنت، ضمت معلومات مفصلة عن عناوين كافة خوادم الإنترنت المخترقة، من قبيل اسم المستخدم وكلمات مرور من يشتركون في تطبيق وخدمة "تل نت". وتتيح خدمة "تل نت" للمشتركين أن يتحكموا عن بعد في الأجهزة، علما أن الاختراق تمّ عن طريق رصد الأجهزة التي تعرض ارتباطها بالخدمة الذكية، فضلا عن الاستعانة ببرنامج خبيث. ووفق "زد نت"، فإن هذا التسريب هو الأكبر من نوعه بالنسبة لخدمة "تل نت"، فيما حصل الاختراق الأكبر سابقا في 2017 مع الكشف عن بيانات 33 ألفا من خوادم الإنترنت. وبحسب الموقع المتخصص بالأخبار التقنية فإنه لم يتم تجربة الدخول إلى الحسابات المخترقة، لكن خبراء في الإنترنت أوضحوا، أنه حتى في حال لم يكن التسجيل ممكنا، يظل "الاختراق" واردا جدا. وأشار الخبراء إلى أن التسجيل قد يكون غير ممكن حاليا، بسبب تغيير أسماء المستخدم أو كلمات المرور عقب اكتشاف الاختراق.







تكنولوجيا اختراق انترنت



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