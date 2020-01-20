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عملية استدراج ناجحة تسفر عن مقتل 13 مسلحًا حوثيًا بنهم
الإثنين, 20 يناير, 2020 07:28:00 صباحاً

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عملية استدراج ناجحة تسفر عن مقتل 13 مسلحًا حوثيًا بنهم
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلنت قوات الجيش الوطني الأحد، مصرع 13 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قيادي، في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان مقتضب، إن الجيش الوطني، نفذ، مساء الأحد، عملية استدراج ناجحة لمجاميع من الميليشيات في منطقة حريب بجبهة نهم.

كما أوضح أن الحوثيين تكبدوا خلال العملية أكثر من 13 قتيلاً، بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وكان الجيش الوطني قد شن، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، خلال اليومين الماضيين، هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض في مديرية نهم، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين.

إلى ذلك أشاد قائد العمليات المشتركة اللواء صغير بن عزيز، بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في جبهات نهم، مؤكداً خلال ترؤسه اجتماعاً لقيادات العمليات المشتركة، السبت، استمرار العمليات القتالية ضد الانقلابيين في مختلف الجبهات.

كما لفت إلى أن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم الحوثيين، مثمناً دور التحالف ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية.


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خاص - يمن برس

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