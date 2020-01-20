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اشربوا الشاي.. لهذا السبب الهام
الإثنين, 20 يناير, 2020 12:37:00 مساءً

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اشربوا الشاي.. لهذا السبب الهام
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*يمن برس - متابعات

كشفت دراسة سنغافورية جديدة أن الشاي يقلل مخاطر الإصابة بالاكتئاب لدى من تخطوا الـ 60؛ علماً أنّ الاكتئاب يُعدّ شائعاً في الشيخوخة، وتتأثر شدته بالوضع الاقتصادي والصحي.

ويوفر الشاي مجموعة من الفوائد الصحية، حيث كانت دراسة سابقة كشفت أنه يحسن الإدراك العاطفي.

وبحسب الدراسة الجديدة التي أجريت في جامعة سنغافورة، توجد أدلة قوية على أن أوراق الشاي تقلل التدهور الذي يحدث لخلايا الدماغ، والذي يؤدي إلى تراجع القدرات المعرفية، وتزايد أعراض الاكتئاب.

وتوصلت النتائج إلى أن شرب الشاي بانتظام يحسن الوظائف المعرفية للدماغ، وأن تناول كبار السن له يحمي خلايا الدماغ من التغيرات التي تؤدي إلى الاكتئاب.


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خاص - يمن برس

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