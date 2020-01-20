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هذا ما فعله "قيادي حوثي" بعد فصل التيار الكهربائي عن منزله في إب!
الإثنين, 20 يناير, 2020 02:10:00 مساءً

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مسلحون حوثيون
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مسلحون حوثيون

*يمن برس -إب
اقتحم قيادي حوثي رفيع في محافظة إب، محطة تجارية لتوليد الكهرباء في المدينة، عقب فصل التيار عن منزله.
 
وقالت مصادر محلية، إن وكيل المحافظة لشؤون الصحة القيادي الحوثي" أشرف المتوكل"، اصطحب عشرات المسلحين واقتحم محطة "اللواء الأخضر" لتوليد الطاقة الكهربائية التجارية، التي يملكها المستثمر "هاني البصير"،واعتدى على الموظفين فيها بسبب فصل التيار عن منزله.
 
وبحسب المصادر فإن محطة الطاقة الكهربائية قطعت عن المتنفذ الحوثي التيار الكهربائي لعدم سداد فاتورة مديونيته المتراكمة منذ أشهر.
 
وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي أرغم الشركة على إعادة التيار لمنزله تحت تهديدات السلاح .
 
مصادر أخرى قالت إن القيادي الحوثي اقتاد عدداً من العاملين في الشركة للسجن، لكننا لم نستطع الحصول على تأكيدات بشأن هذه المعلومة من مصدر خاص.
 
وتأتي انتهاكات القيادي المتوكل بعد أيام من تستره على قتله من أسرته، قتلوا مواطن وأصابوا آخر في المدينة القديمة.
 
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انتهاكات متواصلة ضد المدنيين والمستثمرين المحليين والتجار للعام الخامس على التوالي .


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خاص - يمن برس

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