الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / ممثلة مصرية تثير جدلا واسعا بعد تعليقها على خلع "محمد صلاح" قميصه

ممثلة مصرية تثير جدلا واسعا بعد تعليقها على خلع "محمد صلاح" قميصه

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

محمد صلاح

*يمن برس -متابعة خاصة

أحدثت الممثلة المصرية، رشا مهدي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقها على خلع اللاعب الدولي محمد صلاح قميصه، خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، أمس الأحد.



وغردت رشا مهدي عبر حسابها على موقع "تويتر": "مبروك يا صلاح الجون حلو، ولكن لا تخلع القميص مرة أخرى في السقعة (الطقس البارد) يا قلب مصر".



وأثارت تغريدة الممثلة تفاعلا كبيرا بين مستخدمي "تويتر"، إذ أشار أحدهم ساخرا إلى أن "رشا مهدي ممثلة مصرية ووالدة محمد صلاح في الغربة".



​وكتب مغرد آخر ساخرا، مستكملا نصيحة رشا مهدي لمحمد صلاح: "وضع على صدرك ورق جرائد وارتدي شرابين فوق بعض".







​وحقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، أمس الأحد، بهدفين دون رد، في الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وسجل هدفي ليفربول، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و93 من عمر المباراة.



بهذه النتيجة، بات ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



واقترب الريدز من التتويج باللقب، حيث يهيمن الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أحدثت الممثلة المصرية، رشا مهدي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقها على خلع اللاعب الدولي محمد صلاح قميصه، خلال مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، أمس الأحد.وغردت رشا مهدي عبر حسابها على موقع "تويتر": "مبروك يا صلاح الجون حلو، ولكن لا تخلع القميص مرة أخرى في السقعة (الطقس البارد) يا قلب مصر".وأثارت تغريدة الممثلة تفاعلا كبيرا بين مستخدمي "تويتر"، إذ أشار أحدهم ساخرا إلى أن "رشا مهدي ممثلة مصرية ووالدة محمد صلاح في الغربة".​وكتب مغرد آخر ساخرا، مستكملا نصيحة رشا مهدي لمحمد صلاح: "وضع على صدرك ورق جرائد وارتدي شرابين فوق بعض".​وحقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، أمس الأحد، بهدفين دون رد، في الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي.وسجل هدفي ليفربول، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و93 من عمر المباراة.بهذه النتيجة، بات ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.واقترب الريدز من التتويج باللقب، حيث يهيمن الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.







ممثلة مصرية محمد صلاح ليفربول



شارك الخبر أصدقاءك:



1858

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







