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منظمة عالمية تعلن تقديم أدوية ومعدات طبية لـ11 محافظة يمنية
الإثنين, 20 يناير, 2020 02:51:00 مساءً

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منظمة عالمية تعلن تقديم أدوية ومعدات طبية لـ11 محافظة يمنية
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*يمن برس -متابعة خاصة
قالت منظمة الصحة العالمية إنها قدمت أدوية ومعدات طبية لليمن، في ظل انهيار نحو 50% من المراكز الصحية، نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات. 


وأعلنت المنظمة في تغريدة لها على "تويتر"، أنها وفّرت أدوية ومعدات طبية أساسية لدعم الاحتياجات الصحية الطارئة لـ 18 مستشفى و11 مختبر في 11 محافظة يمنية. 

وأضافت أن تكلفة تلك المساعدات من الأدوية والمعدات الطبية بلغت 3.2 مليون دولار، في الوقت الذي يستمر تدهور القطاع الصحي وتتضاءل الخدمات التي يقدمها.

 وانتشرت في الآونة الأخيرة، العديد من الأوبئة والأمراض القاتلة التي أودت بحياة مئات اليمنيين، منها الكوليرا وحمى الضنك والدفتيريا وانفلونزا الخنازير، وما تزال بعض المحافظات موبوءة وتواجه تحديات صحية عديدة. 

وساهمت الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات منذ نحو 5 سنوات في تدهور خدمات القطاع الصحي، وعودة الأوبئة والأمراض، وصعوبة حصول المرضى على الأدوية، كما انعدمت الكثير من أدوية الأمراض المزمنة، وتعرضت بعض المنشآت الطبية للاستهداف.


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خاص - يمن برس

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