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"التربية والتعليم" توجه تعميما جديدا لكافة المدارس في تعز

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طالبات في إحدى المدارس

*يمن برس -تعز

وجّه مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، جميع المدارس بإلغاء طابور الصباح بسبب موجة البرد القارس التي تضرب المدينة، خلال فصل الشتاء.





وقال مدير المكتب في محافظة تعز، عبد الواسع شداد، إن "المكتب وجه بإلغاء طابور الصباح في جميع مدارس تعز، للحفاظ على صحة الطلاب من موجة البرد القارس التي تضرب المدينة في الوقت الحالي".



وأوضح أن "إلغاء الطابور الصباحي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من يوم أمس الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الثامن من فبراير/شباط المقبل، على أن تبدأ الدراسة في الساعة الثامنة صباحاً مباشرة، ويُسمح للطلاب بارتداء الملابس الشتوية فوق الزي المدرسي بشكل استثنائي خلال نفس الفترة".



وأشار إلى أن "مدارس تعز تعاني من نقص كبير في المناهج الدراسية، إذ استطاع مكتب التربية والتعليم توفير 30 في المائة من الكتب الدراسية فقط، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين، منذ بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2019/ 2020".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وجّه مكتب التربية والتعليم في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، جميع المدارس بإلغاء طابور الصباح بسبب موجة البرد القارس التي تضرب المدينة، خلال فصل الشتاء.وقال مدير المكتب في محافظة تعز، عبد الواسع شداد، إن "المكتب وجه بإلغاء طابور الصباح في جميع مدارس تعز، للحفاظ على صحة الطلاب من موجة البرد القارس التي تضرب المدينة في الوقت الحالي".وأوضح أن "إلغاء الطابور الصباحي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من يوم أمس الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الثامن من فبراير/شباط المقبل، على أن تبدأ الدراسة في الساعة الثامنة صباحاً مباشرة، ويُسمح للطلاب بارتداء الملابس الشتوية فوق الزي المدرسي بشكل استثنائي خلال نفس الفترة".وأشار إلى أن "مدارس تعز تعاني من نقص كبير في المناهج الدراسية، إذ استطاع مكتب التربية والتعليم توفير 30 في المائة من الكتب الدراسية فقط، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين، منذ بدء الفصل الدراسي الثاني للعام 2019/ 2020".







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