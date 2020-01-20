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"أهلي تعز" إلى نصف نهائي الدوري التنشيطي بعد فوز مثير على اليرموك
الإثنين, 20 يناير, 2020 03:11:00 مساءً

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من مباراة أهلي تعز واليرموك
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من مباراة أهلي تعز واليرموك

*يمن برس -سيئون
تأهل فريق أهلي تعز، إلى نصف نهائي الدوري التنشيطي في سيئون كثاني المجموعة الثانية بعد فوزه على اليرموك مساء أمس الأحد.
 
وجاء تأهل الفريق الأهلي بعد تحصله على خمس نقاط من فوز وتعادلين، ليلحق بركب (فريق نادي التلال) ـ 7 نقاط ـ إلى الدور الثاني من نهائيات الدوري التنشيطي لأندية الجمهورية.
 
ويدين الأهلي بفوزه إلى لاعبيه (جهاد أحمد) الذي تكفل بإحراز الهدف الأول في الدقيقة (35) و(عصام نعمان) في الدقيقة الـ(72).
 
وجاء هدف اليرموك الوحيد عن طريق لاعبه (أسامه علي) في الدقيقة الواحدة والسبعين.
 
وغادر اليرموك والهلال الساحلي البطولة من دورها الأول.


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خاص - يمن برس

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