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طفلة تدخل "موسوعة غينيس" لامتلاكها أطول شعر في العالم(صور)

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*يمن برس -متابعة خاصة

دخلت الفتاة الهندية، نيلانشي باتل، موسوعة غينيس عام 2018 بفضل طول شعرها الذي بلغ 170.5 سم آنذاك.



وفي الوقت الحالي جددت موسوعة غينيس معلومات عن طول شعر باتل فقد أصبح 190 سم، بحسب صحيفة "إن دي تي في".



وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على صفحتها في " انستغرام": لقد أعدنا قياس حاملة لقب أطول شعر في العالم المراهقة نيلانشي باتل من الهند.

وأخبرت باتل البالغة من العمر 17 عامًا صحيفة ANI أن السر وراء شعرها الطويل، هو استخدام زيتًا تصنعه والدتها من مكونات سرية.





وقالت باتل: أنا أحب شعري ولا أريد قصه لقد كان هذا حلم أمي أن يدخل اسمي في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية".



وعندما سئلت عن طريقة عنايتها بشعرها أشارت باتل أنها تغسله مرة واحدة في الأسبوع ويستغرق عادة نصف ساعة حتى يجف وساعة كاملة للتمشيط.



وتتجهز باتل الآن للامتحانات حيث تريد أن تصبح مهندسة برمجيات.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دخلت الفتاة الهندية، نيلانشي باتل، موسوعة غينيس عام 2018 بفضل طول شعرها الذي بلغ 170.5 سم آنذاك.وفي الوقت الحالي جددت موسوعة غينيس معلومات عن طول شعر باتل فقد أصبح 190 سم، بحسب صحيفة "إن دي تي في".وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية على صفحتها في " انستغرام": لقد أعدنا قياس حاملة لقب أطول شعر في العالم المراهقة نيلانشي باتل من الهند.وأخبرت باتل البالغة من العمر 17 عامًا صحيفة ANI أن السر وراء شعرها الطويل، هو استخدام زيتًا تصنعه والدتها من مكونات سرية.وقالت باتل: أنا أحب شعري ولا أريد قصه لقد كان هذا حلم أمي أن يدخل اسمي في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية".وعندما سئلت عن طريقة عنايتها بشعرها أشارت باتل أنها تغسله مرة واحدة في الأسبوع ويستغرق عادة نصف ساعة حتى يجف وساعة كاملة للتمشيط.وتتجهز باتل الآن للامتحانات حيث تريد أن تصبح مهندسة برمجيات.







طفلة موسوعة غينيس أطول شعر



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