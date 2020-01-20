"معين عبد الملك" في خط المواجهات النارية بهذه الجبهة!

*يمن برس -خاص
يعيش الطفل "معين عبد الملك" في منطقة مواجهات نارية بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإجرامية في جبهة الشقب جنوب محافظة تعز .
مصادر محلية تحدثت لـ"يمن برس" عن وضع الطفل وأسرته الخطير في هذه المنطقة التي لا تتوقف فيها نيران الحوثي ورصاص موته مشيرةً إلى تعرض المئات من المواطنين في هذه المنطقة للقصف والقنص .
وأضافت المصادر أن الطفل "معين عبد الملك" والذي لا يتجاوز عمره العامين يعيش وضعا صحيا حرجا بسبب تفشي الأوبئة والأمراض وانعدام الدعم والرعاية الصحية في المنطقة.
يُذكر أن منطقة الشقب تعاني حصاراً مطبقاً من قبل المليشيا الحوثي منذ أغسطس 2015 حيث ذاقت الأمرين وسط إهمال وصمت وتخاذل الجهات المعنية .
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