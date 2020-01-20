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كما ورد ..سقوط قتلى وجرحى بينهم قيادي بارز باشتباكات عنيفة بين قوات حكومية ومسلحين قبليين في حضرموت

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قوات مسلحة

*يمن برس -حضرموت

اندلعت اشتباكات عنيفة ظهر اليوم الاثنين بين قوات من المنطقة العسكرية الأولى ومسلحي إحدى القبائل في منطقة سر بوادي حضرموت شرق اليمن.





ونقلت صحيفة"عدن الغد" عن مصادر خاصة قولها إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات عسكرية تتبع المنطقة الأولى وبين مسلحي إحدى القبايل





وأكدت المصادر للوسيلة مقتل العقيد "عبدالعزيز الصوفي" وجندي آخر وإصابة اثنين آخرين وهم تابعين لقوات المنطقة العسكرية الأولى وكذلك مقتل شخص من قبيلة ال حريز يدعى "محمد سليمان بن حريز"وإصابة اثنين آخرين بعد اشتباكات مسلحة في منطقة وادي سر بمديرية القطن .



وأضافت أن أسباب الاشتباكات لا تزال مجهولة حتى اللحظة مشيرة إلى وجود استنفار عسكري في قوات المنطقة العسكرية الأولى ودخول عدد من المدرعات إلى منطقة المواجهات .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت اشتباكات عنيفة ظهر اليوم الاثنين بين قوات من المنطقة العسكرية الأولى ومسلحي إحدى القبائل في منطقة سر بوادي حضرموت شرق اليمن.ونقلت صحيفة"عدن الغد" عن مصادر خاصة قولها إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات عسكرية تتبع المنطقة الأولى وبين مسلحي إحدى القبايلوأكدت المصادر للوسيلة مقتل العقيد "عبدالعزيز الصوفي" وجندي آخر وإصابة اثنين آخرين وهم تابعين لقوات المنطقة العسكرية الأولى وكذلك مقتل شخص من قبيلة ال حريز يدعى "محمد سليمان بن حريز"وإصابة اثنين آخرين بعد اشتباكات مسلحة في منطقة وادي سر بمديرية القطن .وأضافت أن أسباب الاشتباكات لا تزال مجهولة حتى اللحظة مشيرة إلى وجود استنفار عسكري في قوات المنطقة العسكرية الأولى ودخول عدد من المدرعات إلى منطقة المواجهات .







قتلى وجرحى حضرموت مواجهات



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