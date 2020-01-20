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مصادر عسكرية : كمين مسلح يستهدف أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى والوكيل "الكثيري" غرب حضرموت
الإثنين, 20 يناير, 2020 05:17:00 مساءً
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العميد يحيى أبو عوجا والوكيل الكثيري
*يمن برس -حضرموت
قتل ضابط وجندي وأصيب خمسة أخرون عصر اليوم الاثنين، في مكين مسلح استهدف أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى ووكيل محافظة حضرموت شرق البلاد.
وقالت مصادر عسكرية إن "مسلحين مجهولين نصبوا كمينا للعميد يحيى أبو عوجاء أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري في مجمع وادي سر غرب حضرموت".
وأضافت المصادر، أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد وجندي، وأصيب خمسة جنود آخرين، ونجاة أبو عوجاء والكثيري.
ولم يصدر بيان رسمي حتى اللحظة.
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