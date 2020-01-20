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مقتل معلم تربوي بطريقة وحشية شمالي تعز
الإثنين, 20 يناير, 2020 05:36:00 مساءً

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مقتل معلم تربوي بطريقة وحشية شمالي تعز
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*يمن برس -خاص
أقدم مسلحون مجهولون اليوم الاثنين على قتل معلم تربوي بطريقة وحشية في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن .

وقال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الأستاذ "فهد بجاش قائد" صباح اليوم الاثنين في منطقة سوق الربوع بمديرية شرعب السلام شمال المحافظة .

وأضاف المصدر أن الأستاذ فهد لقي مصرعه فور إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين دون معرفة أسباب الحادثة.

وتخضع مديرية شرعب السلام لسيطرة المليشيا الإنقلابية منذ قدومها إلى محافظة تعز في بداية العام 2015  كما تعيش المديرية وباقي المناطق التي تبسط الجماعة سيطرتها عليها وضعا أمنيا واقتصاديا متدهورا .


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خاص - يمن برس

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