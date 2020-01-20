الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / عاجل: "الجنرال الأحمر" يشكل لجنة للتحقيق في حادثة قصف المعسكر في مأرب

عاجل: "الجنرال الأحمر" يشكل لجنة للتحقيق في حادثة قصف المعسكر في مأرب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -متابعة خاصة

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر اتصالا هاتفيا بكلا من وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز .



واطلع خلال الاتصال على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد قوات اللواء الرابع حماية رئاسية في معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب والذي راح ضحيتها أكثر من ستون فردا من عناصر اللواء جراء قصف صاروخي تعرضوا له يوم أمس .



وكلف نائب رئيس الجمهورية وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري بتشكيل لجنة للتحقيق من هوية الجهة التي قصفت معسكر الاستقبال واستهدفت من خلاله قوات اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد الركن مهران القباطي الذي يعتبر للجانب الإماراتي واحدا من أشد الخصوم لها .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر اتصالا هاتفيا بكلا من وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز .واطلع خلال الاتصال على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد قوات اللواء الرابع حماية رئاسية في معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب والذي راح ضحيتها أكثر من ستون فردا من عناصر اللواء جراء قصف صاروخي تعرضوا له يوم أمس .وكلف نائب رئيس الجمهورية وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري بتشكيل لجنة للتحقيق من هوية الجهة التي قصفت معسكر الاستقبال واستهدفت من خلاله قوات اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد الركن مهران القباطي الذي يعتبر للجانب الإماراتي واحدا من أشد الخصوم لها .







الأحمر مأرب قصف صاروخي



شارك الخبر أصدقاءك:



863

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







