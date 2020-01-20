عاجل: "الجنرال الأحمر" يشكل لجنة للتحقيق في حادثة قصف المعسكر في مأرب

*يمن برس -متابعة خاصة
أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر اتصالا هاتفيا بكلا من وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز .
واطلع خلال الاتصال على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد قوات اللواء الرابع حماية رئاسية في معسكر الاستقبال بمحافظة مأرب والذي راح ضحيتها أكثر من ستون فردا من عناصر اللواء جراء قصف صاروخي تعرضوا له يوم أمس .
وكلف نائب رئيس الجمهورية وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري بتشكيل لجنة للتحقيق من هوية الجهة التي قصفت معسكر الاستقبال واستهدفت من خلاله قوات اللواء الرابع حماية رئاسية الذي يقوده العميد الركن مهران القباطي الذي يعتبر للجانب الإماراتي واحدا من أشد الخصوم لها .
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