السعودية تعتقل امرأة سودانية بسبب ما فعلته داخل أحد المساجد

*يمن برس -متابعة خاصة
أعلنت الشرطة في السعودية القبض على امرأة سودانية عبثت بأحد الجوامع في محافظة الرس السعودية.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بحساب "الأمن العام" في "تويتر" إن "الجهات الأمنية قبضت على مقيمة من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر، بعد توافر الدلائل على دخولها لأحد الجوامع بمحافظة الرس وبعثرة محتوياته، ووضع مواد نجسة فيه، وسرقة مبلغ مالي وجهاز هاتف جوال من أحد الوافدين".
وتابع المتحدث: "بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرت بما نسب إليها، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها".
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