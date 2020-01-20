 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مصرع عدد من الحوثيين بينهم القيادي البارز"حبيب القحطاني" في البيضاء
مصرع عدد من الحوثيين بينهم القيادي البارز"حبيب القحطاني" في البيضاء
الإثنين, 20 يناير, 2020 06:53:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
مصرع عدد من الحوثيين بينهم القيادي البارز"حبيب القحطاني" في البيضاء
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس -البيضاء
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني مصرعهم، الاثنين، بنيران الجيش الوطني بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)

وقالت مصادر عسكرية إن "قوات الجيش الوطني تصدت اليوم الاثنين، لمحالات تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهات مديريات الملاجم والسوادية وناطع بعد معارك عنيفة".

وأكدت المصادر، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في منطقة خدار العرجي بجبهة الوهبية بمديرية السوادية، بعد معارك أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا بينهم القيادي المدعو"حبيب صالح محرم القحطاني"، وجرح آخرون.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولات تسلل حوثية باتجاه مواقع الجيش في جبل الدير وجبل القرحى وجبل صوران بمديرية ناطع. مؤكدة تكبد الميليشيا خسائر فادحة.

وذكرت أن قوات الجيش أحبطت أيضا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة فضحة بمديرية الملاجم.

تحاول ميليشيا الحوثي بين الحين والأخر، استعادة مواقع خسرتها في معارك سابقة إلا أن محاولاتها تبوء بالفشل وتتكبد خسائر في الأرواح والعتاد.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
792
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©