مصرع عدد من الحوثيين بينهم القيادي البارز"حبيب القحطاني" في البيضاء

*يمن برس -البيضاء
لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني مصرعهم، الاثنين، بنيران الجيش الوطني بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)
وقالت مصادر عسكرية إن "قوات الجيش الوطني تصدت اليوم الاثنين، لمحالات تسلل نفذتها ميليشيا الحوثي في جبهات مديريات الملاجم والسوادية وناطع بعد معارك عنيفة".
وأكدت المصادر، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل للميليشيات الحوثية في منطقة خدار العرجي بجبهة الوهبية بمديرية السوادية، بعد معارك أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا بينهم القيادي المدعو"حبيب صالح محرم القحطاني"، وجرح آخرون.
وأشارت المصادر، إلى أن قوات الجيش أفشلت محاولات تسلل حوثية باتجاه مواقع الجيش في جبل الدير وجبل القرحى وجبل صوران بمديرية ناطع. مؤكدة تكبد الميليشيا خسائر فادحة.
وذكرت أن قوات الجيش أحبطت أيضا محاولة تسلل لميليشيا الحوثي في جبهة فضحة بمديرية الملاجم.
تحاول ميليشيا الحوثي بين الحين والأخر، استعادة مواقع خسرتها في معارك سابقة إلا أن محاولاتها تبوء بالفشل وتتكبد خسائر في الأرواح والعتاد.
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