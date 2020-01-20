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الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة حوثية حاولت استهداف الجيش الوطني في مأرب(صورة)
الإثنين, 20 يناير, 2020 07:21:00 مساءً

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طائرة أسقطها الجيش الوطني في مأرب
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طائرة أسقطها الجيش الوطني في مأرب

*يمن برس -خاص
أسقطت قوات الجيش الوطني ، مساء اليوم ، طائرة استطلاع حوثية  في محافظة مأرب شمالي البلاد .

وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني تصدت لطائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها في سماء المدينة .

ويأتي إسقاط الطائرة المسيرة بعد يومين من قصفٍ صاورخي طال معسكر الاستقبال في محافظة مأرب والذي راح ضحيته المئات من منتسبي الجيش الوطني .


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خاص - يمن برس

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