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الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة حوثية حاولت استهداف الجيش الوطني في مأرب(صورة)
الإثنين, 20 يناير, 2020 07:21:00 مساءً
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طائرة أسقطها الجيش الوطني في مأرب
*يمن برس -خاص
أسقطت قوات الجيش الوطني ، مساء اليوم ، طائرة استطلاع حوثية في محافظة مأرب شمالي البلاد .
وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني تصدت لطائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها في سماء المدينة .
ويأتي إسقاط الطائرة المسيرة بعد يومين من قصفٍ صاورخي طال معسكر الاستقبال في محافظة مأرب والذي راح ضحيته المئات من منتسبي الجيش الوطني .
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