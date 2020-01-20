الدفاعات الجوية تتصدى لطائرة حوثية حاولت استهداف الجيش الوطني في مأرب(صورة)

طائرة أسقطها الجيش الوطني في مأرب

*يمن برس -خاص

أسقطت قوات الجيش الوطني ، مساء اليوم ، طائرة استطلاع حوثية في محافظة مأرب شمالي البلاد .وقال مصدر محلي لـ"يمن برس" إن الدفاعات الجوية لقوات الجيش الوطني تصدت لطائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها في سماء المدينة .ويأتي إسقاط الطائرة المسيرة بعد يومين من قصفٍ صاورخي طال معسكر الاستقبال في محافظة مأرب والذي راح ضحيته المئات من منتسبي الجيش الوطني .