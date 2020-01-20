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عاجل: صاروخ باليستي يستهدف مقر القوات الخاصة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في مأرب
الإثنين, 20 يناير, 2020 07:47:00 مساءً

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عاجل: صاروخ باليستي يستهدف مقر القوات الخاصة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في مأرب
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*يمن برس -خاص
أفادت مصادر محلية قبل قليل بسقوط صاروخ باليستي على مقر لقوات الأمن الخاص بمدينة مأرب (شمالي شرق اليمن) .

وقالت مصادر خاصة لـ"يمن برس" إن صاروخا باليستيا سقط في مدرسة تتواجد فيها قوات الأمن الخاص ونتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى .

ويأتي هذا الاستهداف بعد يومين من استهداف معسكر الاستقبال والذي راح ضحيته أكثر من 200 من جنود الجيش الوطني  بين قتيل وجريح.


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خاص - يمن برس

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