عاجل: صاروخ باليستي يستهدف مقر القوات الخاصة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في مأرب

*يمن برس -خاص

أفادت مصادر محلية قبل قليل بسقوط صاروخ باليستي على مقر لقوات الأمن الخاص بمدينة مأرب (شمالي شرق اليمن) .وقالت مصادر خاصة لـ"يمن برس" إن صاروخا باليستيا سقط في مدرسة تتواجد فيها قوات الأمن الخاص ونتج عنه سقوط عدد من القتلى والجرحى .ويأتي هذا الاستهداف بعد يومين من استهداف معسكر الاستقبال والذي راح ضحيته أكثر من 200 من جنود الجيش الوطني بين قتيل وجريح.