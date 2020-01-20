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شروط حوثية جديدة لإنهاء الحرب في اليمن

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*يمن برس - متابعة خاصة

اشترطت جماعة الحوثي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض من قبل التحالف العربي ، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة التي يعيشها اليمن منذ نحو خمس سنوات.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة -الحوثيين، هشام شرف، في صنعاء يوم الأحد، سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وفرنسا كرستيان تستو وهولندا إيرما فان ديورن ونائب سفير الاتحاد الأوروبي ريكاردو فيلا.



وقال شرف إن "الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقف شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار بشكل كامل على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل".



وأوضح أن تلك الإجراءات تشمل "تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق"، بحسب وكالة "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون.



وأكد وزير خارجية الحوثيين، حرص جماعته على "انتهاج مسار السلام العادل والمشرف وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يؤسس لخطوات بناء ثقة متبادلة بين الأطراف"، حد قوله.



وكان وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وصل إلى صنعاء للدعوة إلى تحسين فرص الحصول على مساعدات إنسانية ووقف الصراع بشكل فوري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اشترطت جماعة الحوثي، وقفاً شاملاً لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض من قبل التحالف العربي ، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة التي يعيشها اليمن منذ نحو خمس سنوات.جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة -الحوثيين، هشام شرف، في صنعاء يوم الأحد، سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج وفرنسا كرستيان تستو وهولندا إيرما فان ديورن ونائب سفير الاتحاد الأوروبي ريكاردو فيلا.وقال شرف إن "الوصول إلى تسوية سياسية يتطلب وقف شاملاً لإطلاق النار في كل الجبهات ورفع الحصار بشكل كامل على أن يسبق ذلك اتخاذ عدد من إجراءات بناء الثقة بشكل عاجل".وأوضح أن تلك الإجراءات تشمل "تحييد العملية الاقتصادية ودفع مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء والسماح بالدخول الدائم للسفن المحملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق"، بحسب وكالة "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي يديرها الحوثيون.وأكد وزير خارجية الحوثيين، حرص جماعته على "انتهاج مسار السلام العادل والمشرف وتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يؤسس لخطوات بناء ثقة متبادلة بين الأطراف"، حد قوله.وكان وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن وصل إلى صنعاء للدعوة إلى تحسين فرص الحصول على مساعدات إنسانية ووقف الصراع بشكل فوري.







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