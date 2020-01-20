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بيان حوثي يحسم الجدل حول إعادة السماح بتداول العملة الجديدة
الإثنين, 20 يناير, 2020 08:47:00 مساءً

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بيان حوثي يحسم الجدل حول إعادة السماح بتداول العملة الجديدة

*يمن برس - متابعة خاصة
نفى البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين صحة الإشاعات المتداولة حول استئناف التعامل بالعملة الجديدة.

ونقلت وكالة سبأ بنسختها الحوثية عن مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء أن قرار حظر العملة نافذاً وسارياً لحماية الاقتصاد والعملة الوطنية من الانهيار والتضخم.. بحسب قوله.

وكان  البنك المركزي في صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون أصدر قرارا بمنع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية، معتبرا حيازة تلك العملات مخالفة قانونية.


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خاص - يمن برس

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