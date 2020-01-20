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الحوثيون يقتحمون منزل شقيق محافظ تعز السابق ويقتلون أربعة من أبنائه
الإثنين, 20 يناير, 2020 09:44:00 مساءً

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الحوثيون يقتحمون منزل شقيق محافظ تعز السابق ويقتلون أربعة من أبنائه
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*يمن برس - متابعة خاصة
اقتحم مسلحون حوثيون، الاثنين، منزل الشيخ محمود أحمد محمود، شقيق محافظ تعز السابق، أمين محمود، في العاصمة صنعاء وقتلوا أربعة من أبنائه.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين يتعبون قيادياً حوثياً من محافظة المحويت اقتحموا منزل شقيق محافظ تعز في العاصمة صنعاء بقوة السلاح.

وأوضحت المصادر أن أبنائه الأربعة ماجد وهشام وفؤاد وهيثم قُتلوا أثناء للهجوم الحوثي على منزلهم.

وعقب الحادثة، دعا وكيل محافظة تعز عارف جامل أبناء محافظة تعز القاطنين في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى العودة إلى مدينتهم.


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خاص - يمن برس

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