 الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / البالونات المفخخة ترعب الاسرائيليين وتؤكد استمرار معركة صاعقة النار
البالونات المفخخة ترعب الاسرائيليين وتؤكد استمرار معركة صاعقة النار
الإثنين, 20 يناير, 2020 11:10:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
البالونات المفخخة ترعب الاسرائيليين وتؤكد استمرار معركة صاعقة النار
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
قالت صحيفة القدس العربي، في  تقرير لها اليوم الاثنين، ان الصورة  حول تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة لا تزال غير واضحة المعالم، بعد استئناف الشبان إطلاق “البالونات المفخخة” صوب البلدات الإسرائيلية الحدودية، حيث كشف النقاب عن قيام إسرائيل بإرسال “رسالة تهديد” لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بتنفيذ عمل عسكري.

واشارت الصحية إلى ان البالونات المفخخة تعبأ بغاز “الهيليوم”، وتجمع مع بعضها البعض على شكل عنقود، ويثبت فيها “قنبلة صوتية” مصنوعة محليا، لتنفجر فوق سماء المناطق الإسرائيلية، وهي شكل آخر من البالونات التي كان يثبت أسفلها شعلة حارقة، لتحدث فور سقوطها حرائق في أحراش “غلاف غزة”، في فترات سابقة.

واضافت "وبات واضحا من الصور التي يتم توزيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك أكثر من مجموعة نشطة تقوم بإطلاق “البالونات المتفجرة".

وأعلنت “وحدات أبناء القوقا”، وهي نسبة للشهيد العبد القوقا، قائد لجان المقاومة الشعبية، عن استمرارها في إطلاق “البالونات الحارقة والمتفجرة” باتجاه غلاف قطاع غزة، وتوعدت في بيان لها الإسرائيليين القاطنين في تلك المناطق بـ ”رعب قادم”.

وجاء في بيان أصدرته: “بفضل الله تمكنا من إطلاق مئات البالونات الحارقة والمتفجرة منذ مساء يوم الجمعة 17 يناير وحتى اللحظة”.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
778
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©