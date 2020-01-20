البالونات المفخخة ترعب الاسرائيليين وتؤكد استمرار معركة صاعقة النار

*يمن برس - متابعات
قالت صحيفة القدس العربي، في تقرير لها اليوم الاثنين، ان الصورة حول تطورات الأوضاع الميدانية في قطاع غزة لا تزال غير واضحة المعالم، بعد استئناف الشبان إطلاق “البالونات المفخخة” صوب البلدات الإسرائيلية الحدودية، حيث كشف النقاب عن قيام إسرائيل بإرسال “رسالة تهديد” لحركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بتنفيذ عمل عسكري.
واشارت الصحية إلى ان البالونات المفخخة تعبأ بغاز “الهيليوم”، وتجمع مع بعضها البعض على شكل عنقود، ويثبت فيها “قنبلة صوتية” مصنوعة محليا، لتنفجر فوق سماء المناطق الإسرائيلية، وهي شكل آخر من البالونات التي كان يثبت أسفلها شعلة حارقة، لتحدث فور سقوطها حرائق في أحراش “غلاف غزة”، في فترات سابقة.
واضافت "وبات واضحا من الصور التي يتم توزيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك أكثر من مجموعة نشطة تقوم بإطلاق “البالونات المتفجرة".
وأعلنت “وحدات أبناء القوقا”، وهي نسبة للشهيد العبد القوقا، قائد لجان المقاومة الشعبية، عن استمرارها في إطلاق “البالونات الحارقة والمتفجرة” باتجاه غلاف قطاع غزة، وتوعدت في بيان لها الإسرائيليين القاطنين في تلك المناطق بـ ”رعب قادم”.
وجاء في بيان أصدرته: “بفضل الله تمكنا من إطلاق مئات البالونات الحارقة والمتفجرة منذ مساء يوم الجمعة 17 يناير وحتى اللحظة”.
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