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طارق صالح يعلن استعداد قواته للمشاركة في معارك نهم

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*يمن برس - خاص

أعلن العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح ، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، استعداد قواته لمساندة قوات الجيش في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).



وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، الذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".



وأضاف: "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل مانملك.. وندعوا جميع اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة".



وكان نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أدان قصف معسكر تدريب تابع للجيش محافظة مأرب والذي أوقع نحو 100 قتيل و 50 جريح.



وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "كارثة أليمة تهز كيان كل يمني حر يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران".



وأضاف: "تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة؛ شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين. إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو اليمنيين جميعا".



وتخوض قوات الجيش الوطني منذ ثلاثة أيام معارك عنيفة ضد مسلحي الحوثيين في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء) بعد نحو أشهر من توقف المعارك في تلك الجبهة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح ، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، استعداد قواته لمساندة قوات الجيش في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "قلوبنا وعقولنا مع الأبطال الأشاوس في جبهة نهم، الذين يسجلون الآن صفحةً لابد أن تكون خالدةً في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".وأضاف: "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم، بكل ما نستطيع وكل مانملك.. وندعوا جميع اليمنيين إلى التوحد خلف هذه المعركة".وكان نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أدان قصف معسكر تدريب تابع للجيش محافظة مأرب والذي أوقع نحو 100 قتيل و 50 جريح.وقال صالح في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "كارثة أليمة تهز كيان كل يمني حر يشاهد أبناء وطنه وهم يُذبحون بصواريخ إيران".وأضاف: "تعازينا الحارة لشهداء مأرب العزيزة؛ شهداء الوحشية الحوثية ضد اليمنيين. إنها جريمة تثبت ما نقوله كل يوم: الحوثي هو عدو اليمنيين جميعا".وتخوض قوات الجيش الوطني منذ ثلاثة أيام معارك عنيفة ضد مسلحي الحوثيين في جبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء) بعد نحو أشهر من توقف المعارك في تلك الجبهة.







طارق صالح نهم الجيش



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