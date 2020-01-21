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شاهد.. حارس مانشستر يونايتد ينجو من الموت بأعجوبة
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 01:06:00 صباحاً

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شاهد.. حارس مانشستر يونايتد ينجو من الموت بأعجوبة
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*يمن برس - متابعات
نجا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي الأرجنتيني سيرجيو روميرو الاثنين بأعجوبة من حادث سير تحطمت خلاله سيارته.

ونقلت وسائل إعلام إنجليزية عن يونايتد أن حارسه الاحتياطي تعرض لحادث خرج منه سالما.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي السيارة بيضاء اللون مهشمة ومحاصرة تحت حاجز حديدي بالقرب من مركز تدريب الشياطين الحمر.

وأكد النادي لصحيفة مانشستر ايفنينغ نيوز أن السيارة تخص حارسه البديل روميرو (32 عاما)، وأنه لم يصب بأي أذى من الحادث ولم تقع له أية إصابات.


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خاص - يمن برس

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