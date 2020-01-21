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رئيس يمني سابق يتحدث عن مستقبل أحمد علي وطارق بعد انتهاء الحرب

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال الرئيس الجنوبي الأسبق "علي ناصر محمد " إن مستقبل السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وابن عمه طارق مرهون بطبيعة الصراع والتحالفات الإقليمية والدولية في اليمن.



وأضاف في حوار مع صحيفة الفجر المصرية، أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل نجل الرئيس السابق صالح وابن عمه طارق لأن معرفته بهما محدودة مشيراً إلى أن مستقبلهما يحدده طبيعة الصراع والتحالفات الإقليمية والدولية في اليمن والتوافق مستقبلاً على من يحكم أو يشارك في الحكم.



ووصف الرئيس الأسبق الوضع الحالي في اليمن، بأنه خطير جداً، لافتاً إلى أنه طالب مراراً بوقف الحرب والاحتكام إلى لغة الحوار بدلاً عن السلاح"، مضيفاً أن "المنتصر في هذه الحرب مهزوم".



وحمل من وصفهم "تجار الحروب مسؤولية فشل الحوارات السياسية"، لافتاً إلى أنهم حولوا الحرب إلى معارك استنزاف لكافة الأطراف وفي المقدمة جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الرئيس الجنوبي الأسبق "علي ناصر محمد " إن مستقبل السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وابن عمه طارق مرهون بطبيعة الصراع والتحالفات الإقليمية والدولية في اليمن.وأضاف في حوار مع صحيفة الفجر المصرية، أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل نجل الرئيس السابق صالح وابن عمه طارق لأن معرفته بهما محدودة مشيراً إلى أن مستقبلهما يحدده طبيعة الصراع والتحالفات الإقليمية والدولية في اليمن والتوافق مستقبلاً على من يحكم أو يشارك في الحكم.ووصف الرئيس الأسبق الوضع الحالي في اليمن، بأنه خطير جداً، لافتاً إلى أنه طالب مراراً بوقف الحرب والاحتكام إلى لغة الحوار بدلاً عن السلاح"، مضيفاً أن "المنتصر في هذه الحرب مهزوم".وحمل من وصفهم "تجار الحروب مسؤولية فشل الحوارات السياسية"، لافتاً إلى أنهم حولوا الحرب إلى معارك استنزاف لكافة الأطراف وفي المقدمة جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية.







اليمن علي ناصر محمد أحمد علي عبد الله صالح



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