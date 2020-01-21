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ورطة رئيس وزراء وزوجته الثانية بسبب مقتل الأولى

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*يمن برس - متابعات

وافق رئيس وزراء مملكة ليسوتو على التنحي من منصبه بعد أن زعمت أدلة ارتباطه بمقتل زوجته السابقة المنفصلة عنه.



وكانت السلطات في مملكة ليسوتو الصغيرة، قد قامت بالبحث عن السيدة الأولى ميسايا تاباني، وكذلك المتحدث باسم رئيس الوزراء ريليبوهيلي مويي. واختبأت تاباني بعد أن استدعتها الشرطة بغرض استجوابها بشأن إطلاق النار على السيدة الأولى السابقة. وتزوجت ميسايا تاباني من رئيس الوزراء توماس تاباني في عام 2017، بعد وقت قصير من إطلاق النار على زوجته السابقة وقتلها.



ومن جانبه، قال باسيكا موكيتي المتحدث باسم الشرطة، إن مويي ساعد ميسايا تاباني على الاختباء، ويشتبه في أنه قد هرب إلى دولة جنوب إفريقيا المجاورة باستخدام سيارة حكومية.



وكانت الزوجة السابقة لتوماس تاباني، ليبوليلو، قُتلت في شهر يونيو من عام 2017، قبل فترة وجيزة من تولي رئيس الوزراء ولايته الثانية. وفي تلك المرحلة الزمنية، كان الزوجان يخوضان معركة طلاق طويلة، بينما كان رئيس الوزراء في علاقة بالفعل مع ميسايا تاباني.



وأصدرت الشرطة الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق السيدة الأولى الحالية، بعد أن رفضت استجوابها بشأن جريمة القتل. وفي الوقت نفسه، دعت المعارضة إلى استقالة رئيس الوزراء، الذي رفض هو أيضا الإجابة على أسئلة الشرطة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وافق رئيس وزراء مملكة ليسوتو على التنحي من منصبه بعد أن زعمت أدلة ارتباطه بمقتل زوجته السابقة المنفصلة عنه.وكانت السلطات في مملكة ليسوتو الصغيرة، قد قامت بالبحث عن السيدة الأولى ميسايا تاباني، وكذلك المتحدث باسم رئيس الوزراء ريليبوهيلي مويي. واختبأت تاباني بعد أن استدعتها الشرطة بغرض استجوابها بشأن إطلاق النار على السيدة الأولى السابقة. وتزوجت ميسايا تاباني من رئيس الوزراء توماس تاباني في عام 2017، بعد وقت قصير من إطلاق النار على زوجته السابقة وقتلها.ومن جانبه، قال باسيكا موكيتي المتحدث باسم الشرطة، إن مويي ساعد ميسايا تاباني على الاختباء، ويشتبه في أنه قد هرب إلى دولة جنوب إفريقيا المجاورة باستخدام سيارة حكومية.وكانت الزوجة السابقة لتوماس تاباني، ليبوليلو، قُتلت في شهر يونيو من عام 2017، قبل فترة وجيزة من تولي رئيس الوزراء ولايته الثانية. وفي تلك المرحلة الزمنية، كان الزوجان يخوضان معركة طلاق طويلة، بينما كان رئيس الوزراء في علاقة بالفعل مع ميسايا تاباني.وأصدرت الشرطة الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحق السيدة الأولى الحالية، بعد أن رفضت استجوابها بشأن جريمة القتل. وفي الوقت نفسه، دعت المعارضة إلى استقالة رئيس الوزراء، الذي رفض هو أيضا الإجابة على أسئلة الشرطة.







ليسوتو رئيس وزراء قضية قتل



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