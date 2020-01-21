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مصري يحرم زوجته من الطعام حتى الموت بسبب ثرثرتها
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 02:25:00 صباحاً

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مصري يحرم زوجته من الطعام حتى الموت بسبب ثرثرتها
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*يمن برس - متابعات
عذب زوج مصري زوجته بحبسها أياما دون طعام وشراب إلى أن لفظت أنفاسها، بذريعة أنها كثيرة الثرثرة وفق صحيفة "عكاظ".

وتلقت شرطة دشنا بمحافظة قنا، جنوب مصر، السبت، بلاغا يفيد بقتل أحد الأشخاص 53 عاماً زوجته 45 عاماً ربة المنزل، وبالكشف على الجثة، تبين وجود جروح عديدة في مناطق متفرقة من جسدها وجرح قطعي في العين اليسرى والساق، بسبب تعرضها للضرب.

وأوضحت التحقيقات أن الجاني كان كثير الخلاف مع الضحية، وسبق أن ألقاها من الطابق الثاني، غير أنه في النهاية حبسها بغرفة النوم ولم يسمح لها بتناول الطعام أو الشراب ليومين، حتى توفيت. 
 


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خاص - يمن برس

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