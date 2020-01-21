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بالفيديو مقتل طفل وإصابة آخر بلغم حوثي في الحديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

قتل طفل وأصيب آخر بانفجار لغم حوثي في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.



وأفاد مصدر محلي عن مقتل وجدي عبدالله، البالغ من العمر 13 عاماً، وإصابة صادق عبدالله بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم زرعه الانقلابيون، وذلك أثناء ذهابهما لرعي الأغنام في المنطقة.



كما أوضح المصدر، بحسب مواقع إخبارية محلية، أن المواطنين هرعوا إلى مكان الانفجار لإسعاف الضحايا، إلا أن جسد وجدي تحول إلى أشلاء وفارق الحياة على الفور، في حين تم إسعاف صادق إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية.



وتحصد الألغام والعبوات الناسفة التي يزرعها الحوثيون في الطرقات والأحياء السكنية أرواح مئات السكان الأبرياء وتصيب آخرون في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر عام 2018.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل طفل وأصيب آخر بانفجار لغم حوثي في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.وأفاد مصدر محلي عن مقتل وجدي عبدالله، البالغ من العمر 13 عاماً، وإصابة صادق عبدالله بجروح متفاوتة جراء انفجار لغم زرعه الانقلابيون، وذلك أثناء ذهابهما لرعي الأغنام في المنطقة.كما أوضح المصدر، بحسب مواقع إخبارية محلية، أن المواطنين هرعوا إلى مكان الانفجار لإسعاف الضحايا، إلا أن جسد وجدي تحول إلى أشلاء وفارق الحياة على الفور، في حين تم إسعاف صادق إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية.وتحصد الألغام والعبوات الناسفة التي يزرعها الحوثيون في الطرقات والأحياء السكنية أرواح مئات السكان الأبرياء وتصيب آخرون في مختلف مناطق محافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية أواخر عام 2018.

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مقتل طفل لغم حوثي الحديدة



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