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معلومات نجهلها عن فوائد الحلبة

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*يمن برس - متابعة خاصة

أثبتت دراسات علمية امتلاك الحلبة خاصية كبيرة مايمكنها من منح الجسم فوائد للجسم ونستطيع أن نوجز بعضها في التالي





زيادة إنتاج حليب الأم



أثبتت إحدى الدراسات التي أُجريت على 77 أماً جديدة على مدى 14 يوماً، أن تناول شاي الحلبة قد زاد بشكلٍ كبير من إنتاج الحليب في ثدي الأم، مما ساعد على زيادة وزن الأطفال حديثي الولادة.



السيطرة على مستويات السكر في الدم



تساعد الحلبة على السيطرة على نسبة السكر في الدم، وعلاج مرض السكري من النوع الأول والثاني، بالإضافة إلى أنها تساهم في موازنة نسبة الكربوهيدرات العامة لدى الأشخاص الأصحاء وغير المصابين بمرض السكري، فقد وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على مرضى السكري من النوع الأول، أن إضافة 50 غراماً من مسحوق بذور الحلبة على وجبات الغداء والعشاء لمدة 10 أيام، قد ساهم في تحسين نسبة سكر البول في الدم بنسبة تصل إلى 54% على مدار 24 ساعة، كما خفضت نسبة الكولسترول الكلي أيضاً، بالإضافة إلى ذلك فقد أعطت إحدى الدراسات الحلبة لغير المصابين بالسكري، مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بنسبة 13.4٪ بعد أربع ساعات من تناولها.



المحافظة على صحة الجلد



تحتوي الحلبة على مواد مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات مثل مشتقات جليكوسيد، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة الجلد، لذلك تُستخدم الحلبة في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل: الدمامل، والندوب، وحب الشباب، والجروح، والإكزيما، والحروق، والتهاب الجلد.



زيادة الرغبة الجنسية



تساهم الحلبة في علاج بعض مشاكل الرجال المتعلقة بالرغبة الجنسية مثل: ضعف الانتصاب، فهي تعمل على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون والإثارة الجنسية، فقد أثبتت دراسة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research عام 2011م أن خلاصة الحلبة قد أثرت على مستويات الطاقة، والشهوة الجنسية، والقدرة على التحمل، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون ضمن معدلاته الطبيعية، فقد قامت الدراسة بإعطاء 66 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 25-52 عاماً 600 ملليغرام من مستخلص الحلبة يومياً لمدّة ستة أسابيع.



فقدان الوزن



تساعد الحلبة على عملية فقدان الوزن؛ وذلك من خلال تثبيط الشهية، وتحويل عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنَّ الحلبة تساهم في زيادة الطاقة على المدى القصير.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أثبتت دراسات علمية امتلاك الحلبة خاصية كبيرة مايمكنها من منح الجسم فوائد للجسم ونستطيع أن نوجز بعضها في التاليزيادة إنتاج حليب الأمأثبتت إحدى الدراسات التي أُجريت على 77 أماً جديدة على مدى 14 يوماً، أن تناول شاي الحلبة قد زاد بشكلٍ كبير من إنتاج الحليب في ثدي الأم، مما ساعد على زيادة وزن الأطفال حديثي الولادة.السيطرة على مستويات السكر في الدمتساعد الحلبة على السيطرة على نسبة السكر في الدم، وعلاج مرض السكري من النوع الأول والثاني، بالإضافة إلى أنها تساهم في موازنة نسبة الكربوهيدرات العامة لدى الأشخاص الأصحاء وغير المصابين بمرض السكري، فقد وجدت إحدى الدراسات التي أُجريت على مرضى السكري من النوع الأول، أن إضافة 50 غراماً من مسحوق بذور الحلبة على وجبات الغداء والعشاء لمدة 10 أيام، قد ساهم في تحسين نسبة سكر البول في الدم بنسبة تصل إلى 54% على مدار 24 ساعة، كما خفضت نسبة الكولسترول الكلي أيضاً، بالإضافة إلى ذلك فقد أعطت إحدى الدراسات الحلبة لغير المصابين بالسكري، مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بنسبة 13.4٪ بعد أربع ساعات من تناولها.المحافظة على صحة الجلدتحتوي الحلبة على مواد مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات مثل مشتقات جليكوسيد، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على صحة الجلد، لذلك تُستخدم الحلبة في علاج مشاكل الجلد المختلفة مثل: الدمامل، والندوب، وحب الشباب، والجروح، والإكزيما، والحروق، والتهاب الجلد.زيادة الرغبة الجنسيةتساهم الحلبة في علاج بعض مشاكل الرجال المتعلقة بالرغبة الجنسية مثل: ضعف الانتصاب، فهي تعمل على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون والإثارة الجنسية، فقد أثبتت دراسة نُشرت في مجلة Phytotherapy Research عام 2011م أن خلاصة الحلبة قد أثرت على مستويات الطاقة، والشهوة الجنسية، والقدرة على التحمل، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات هرمون التستوستيرون ضمن معدلاته الطبيعية، فقد قامت الدراسة بإعطاء 66 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 25-52 عاماً 600 ملليغرام من مستخلص الحلبة يومياً لمدّة ستة أسابيع.فقدان الوزنتساعد الحلبة على عملية فقدان الوزن؛ وذلك من خلال تثبيط الشهية، وتحويل عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، بالإضافة إلى أنَّ الحلبة تساهم في زيادة الطاقة على المدى القصير.







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