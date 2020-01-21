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الاتحاد الأوروبي يرصد 382 مليون دولار لإغاثة اليمن وسوريا
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 11:29:00 صباحاً

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الاتحاد الأوروبي يرصد 382 مليون دولار لإغاثة اليمن وسوريا

*يمن برس - وكالات
أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 382 ملیون دولار، من میزانیت?ا الإنسانية السنویة الأولية لليمن وسوريا لعام 2020.

وذكرت المفوضية في بيان صحافي، أن الميزانية الإنسانية تبلغ 900 ملیون یورو (997 ملیون دولار امریكي)، لمساعدة أكثر من 80 دولة على مواج?ة النزاعات الطویلة في كل من افریقیا والشرق الأوسط والأزمات الغذائیة الحادة والإنسانية كما یعمل على إيصال المساعدات لاشد محتاجی?ا".


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خاص - يمن برس

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