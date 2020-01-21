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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أمراء آل سعود "نبذة عن الأمير الراحل"

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود، على أن يصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض.



وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".



وختم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".



والأمير الراحل هو ابن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود شقيق مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان وصهره لسنوات طويلة، حيث كان متزوجا من ابنة عمه شقيقة الملك سلمان الأميرة البندري بنت عبد العزيز حتى وفاتها عام 2008، وهي الدة الأمير سعود، الأمير فهد، الأمير محمد، الأمير متعب، الأمير تركي، الأميرة جهير، الأميرة موضي الأولى، الأميرة موضي الثانية، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأميرة مي.



وللأمير بندر 5 أشقاء هم الأمير خالد أكبر أبناء الأمير محمد وشارك مع والده وعمه الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، والأمير فهد أمير منطقة القصيم السابق، والأمير عبدالله شقيق الملك فهد بن عبدالعزيز وأشقاؤه من الأم، والأمير سعد، والأمير بدر.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد آل سعود، على أن يصلى عليه في جامع الإمام تركي في الرياض.وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان، جاء فيه أنه "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".وختم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".والأمير الراحل هو ابن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود شقيق مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز بن فيصل آل سعود، وهو ابن عم الملك سلمان وصهره لسنوات طويلة، حيث كان متزوجا من ابنة عمه شقيقة الملك سلمان الأميرة البندري بنت عبد العزيز حتى وفاتها عام 2008، وهي الدة الأمير سعود، الأمير فهد، الأمير محمد، الأمير متعب، الأمير تركي، الأميرة جهير، الأميرة موضي الأولى، الأميرة موضي الثانية، الأميرة فهدة، الأميرة نورة، والأميرة مي.وللأمير بندر 5 أشقاء هم الأمير خالد أكبر أبناء الأمير محمد وشارك مع والده وعمه الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، والأمير فهد أمير منطقة القصيم السابق، والأمير عبدالله شقيق الملك فهد بن عبدالعزيز وأشقاؤه من الأم، والأمير سعد، والأمير بدر.







الديوان الملكي السعودي وفاة بندر آل سعود



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