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إنتشار مخيف لوباء المكرفس في المعلا بعدن وإعلان حالة الطوارئ
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 12:19:00 مساءً

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إنتشار مخيف لوباء المكرفس في المعلا بعدن وإعلان حالة الطوارئ
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت السلطة المحلية بمديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن حالة الطوارئ بالمديرية بعد الانتشار المخيف لوباء المكرفس.

ووجه مدير عام المعلا فهد المشبق بإعلان حالة طوارئ في المديرية، في الوقت الذي قالت فيه مصادر صحية "إن النتائج المحتملة لانتشار هذا الوباء تشكل خطرًا بسبب حدة الفيروس المكرفس".     

وأشارت المصادر إلى أن المجمع الصحي في المديرية سيعمل على مدى 24 ساعة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين إضافه للقيام بعملية الرش الضبابي التي ستبدأ من اليوم.


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خاص - يمن برس

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