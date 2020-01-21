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بالفيديو..ظهور مؤثر لفنان مصري شهير أصيب بالشلل الرعاش

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*يمن برس - متابعات

ظهر الفنان المصري المعروف يوسف فوزي، في فيديو مؤثر، أمس الاثنين، يبين إصابته بمرض شلل الارتعاش المعروف بـ"باركينسون".



وقال الفنان المصري الذي اعتزل عام 2016 إن نقيب الممثلين أشرف زكي، لا يتواصل معه منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ إعلان اعتزاله قبل عدة سنوات.



وأضاف فوزي: "لا أحد يسأل عني، ليس هناك تواصلا مع النقابة، في السنوات الأخيرة، منذ ابتعادي عن الساحة تقريبا، خاصة أنني لست في حاجة للمساعدة، عمري ما طلبت حاجة من النقابة خالص".



وحرص الفنان يوسف فوزي، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، خاصة أنه بعيدا عن الأضواء منذ 4 أعوام تقريبا، منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش، قائلا: "الوضع الصحي على ما يرام".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ظهر الفنان المصري المعروف يوسف فوزي، في فيديو مؤثر، أمس الاثنين، يبين إصابته بمرض شلل الارتعاش المعروف بـ"باركينسون".وقال الفنان المصري الذي اعتزل عام 2016 إن نقيب الممثلين أشرف زكي، لا يتواصل معه منذ فترة طويلة، وتحديدا منذ إعلان اعتزاله قبل عدة سنوات.وأضاف فوزي: "لا أحد يسأل عني، ليس هناك تواصلا مع النقابة، في السنوات الأخيرة، منذ ابتعادي عن الساحة تقريبا، خاصة أنني لست في حاجة للمساعدة، عمري ما طلبت حاجة من النقابة خالص".وحرص الفنان يوسف فوزي، على طمأنة جمهوره بشأن حالته الصحية، خاصة أنه بعيدا عن الأضواء منذ 4 أعوام تقريبا، منذ إصابته بمرض الشلل الرعاش، قائلا: "الوضع الصحي على ما يرام".

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ظهور مؤثر فنان مصري



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