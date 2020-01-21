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صعود جنوني للدولار واتساع مخيف لفارق الصرف بين صنعاء وعدن(الأسعار الآن)
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 02:33:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن نقابل ارتفاع ملحوظ في العاصمة صنعاء وهو ما أدى إلى اتساع فارق الصرف بين صنعاء وعدن
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 173
الدولار : 657.5
الإماراتي : 176
العماني : 1687
ذهب كسر 21 : 27,700
(( أسعار البيع ))
السعودي : 174.5
الدولار : 665
الإماراتي : 178
العماني : 1720
ذهب كسر 21 : 28,000
الأسعار في صنعاء :
شراء السعودي : 156.5
بيع السعودي : 157
شراء الدولار : 594.5
بيع الدولار : 597.5
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