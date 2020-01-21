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صعود جنوني للدولار واتساع مخيف لفارق الصرف بين صنعاء وعدن(الأسعار الآن)

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*يمن برس -خاص

يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن نقابل ارتفاع ملحوظ في العاصمة صنعاء وهو ما أدى إلى اتساع فارق الصرف بين صنعاء وعدن



وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :





(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 173

⁦ الدولار : 657.5

⁦ الإماراتي : 176

⁦ العماني : 1687

ذهب كسر 21 : 27,700





(( أسعار البيع ))

⁦ السعودي : 174.5

⁦ الدولار : 665

⁦ الإماراتي : 178

⁦ العماني : 1720

ذهب كسر 21 : 28,000





الأسعار في صنعاء :



شراء السعودي : 156.5

بيع السعودي : 157



شراء الدولار : 594.5

بيع الدولار : 597.5





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن نقابل ارتفاع ملحوظ في العاصمة صنعاء وهو ما أدى إلى اتساع فارق الصرف بين صنعاء وعدنوجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 173⁦ الدولار : 657.5⁦ الإماراتي : 176⁦ العماني : 1687ذهب كسر 21 : 27,700(( أسعار البيع ))⁦ السعودي : 174.5⁦ الدولار : 665⁦ الإماراتي : 178⁦ العماني : 1720ذهب كسر 21 : 28,000الأسعار في صنعاء :شراء السعودي : 156.5بيع السعودي : 157شراء الدولار : 594.5بيع الدولار : 597.5







الريال الدولار الصرف



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