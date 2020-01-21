بالصور.."طلاب مكفوفون" يعتصمون أمام مبنى المحافظة في تعز

طلاب مكفوفون يعتصمون في تعز

*يمن برس -خاص

واصل عشرات الطلاب المكفوفين اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المحافظة المؤقت وسط مدينة تعز إلى الجنوب الغربي من اليمن .وقال مصدر مطلع لـ"يمن برس" إن الطلاب المكفوفين أعلنوا اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإعادة مدارسهم وإخلائها من التواجد العسكري والحصول على حقهم من الرعاية والاهتمام .وأشار المصدر إلى أن الطلاب المكفوفين في محافظة تعز يعانون من غياب تام للرعاية والاهتمام منذ بداية الحرب في المحافظة إضافة إلى حرمانهم من حق التعليم والدراسة كون مدارسهم أصبحت مقرات للمجاميع العسكرية .