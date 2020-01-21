 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / بالصور.."طلاب مكفوفون" يعتصمون أمام مبنى المحافظة في تعز
بالصور.."طلاب مكفوفون" يعتصمون أمام مبنى المحافظة في تعز
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 05:02:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
طلاب مكفوفون يعتصمون في تعز
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
طلاب مكفوفون يعتصمون في تعز

*يمن برس -خاص
واصل عشرات الطلاب المكفوفين اعتصامهم المفتوح أمام مبنى المحافظة المؤقت وسط مدينة تعز إلى الجنوب الغربي من اليمن .

وقال مصدر مطلع لـ"يمن برس" إن الطلاب المكفوفين أعلنوا اعتصاما مفتوحا للمطالبة بإعادة مدارسهم وإخلائها من التواجد العسكري والحصول على حقهم من الرعاية والاهتمام .

وأشار المصدر إلى أن الطلاب المكفوفين في محافظة تعز يعانون من غياب تام للرعاية والاهتمام منذ بداية الحرب في المحافظة إضافة إلى حرمانهم من حق التعليم والدراسة كون مدارسهم أصبحت مقرات للمجاميع العسكرية .
يمن برس - بالصور.."طلاب مكفوفون" يعتصمون أمام مبنى المحافظة في تعز

يمن برس - بالصور.."طلاب مكفوفون" يعتصمون أمام مبنى المحافظة في تعز

يمن برس - بالصور.."طلاب مكفوفون" يعتصمون أمام مبنى المحافظة في تعز



للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
453
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©