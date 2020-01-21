 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مسلحون يهاجمون قاطرات نقل مشتقات نفطية في حضرموت
مسلحون يهاجمون قاطرات نقل مشتقات نفطية في حضرموت
الثلاثاء, 21 يناير, 2020 05:21:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
قاطرات نفط
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
قاطرات نفط

*يمن برس -حضرموت
هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاا، قاطرات تحمل مشتقات نفطية غرب محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن).

ونقل "المشهد الخليجي" عن مصدز محلي قوله "إن مسلحين هاجموا قاطرات نقل مشتقات نفطية تتبع رجل الأعمال الشيخ عبدالله الحثيلي في منطقة الخشعة غرب محافظة حضرموت".

وأوضح المصدر أن المسلحين قاموا باطلاق الرصاص صوب قاطرات نقل المشتقات النفطية ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وأكد المصدر أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أر مادية جراء الهجوم.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
556
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©