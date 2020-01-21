مسلحون يهاجمون قاطرات نقل مشتقات نفطية في حضرموت

*يمن برس -حضرموت
هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاا، قاطرات تحمل مشتقات نفطية غرب محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن).
ونقل "المشهد الخليجي" عن مصدز محلي قوله "إن مسلحين هاجموا قاطرات نقل مشتقات نفطية تتبع رجل الأعمال الشيخ عبدالله الحثيلي في منطقة الخشعة غرب محافظة حضرموت".
وأوضح المصدر أن المسلحين قاموا باطلاق الرصاص صوب قاطرات نقل المشتقات النفطية ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.
وأكد المصدر أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أر مادية جراء الهجوم.
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