مسلحون يهاجمون قاطرات نقل مشتقات نفطية في حضرموت

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قاطرات نفط

*يمن برس -حضرموت

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاا، قاطرات تحمل مشتقات نفطية غرب محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن).



ونقل "المشهد الخليجي" عن مصدز محلي قوله "إن مسلحين هاجموا قاطرات نقل مشتقات نفطية تتبع رجل الأعمال الشيخ عبدالله الحثيلي في منطقة الخشعة غرب محافظة حضرموت".



وأوضح المصدر أن المسلحين قاموا باطلاق الرصاص صوب قاطرات نقل المشتقات النفطية ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.



وأكد المصدر أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أر مادية جراء الهجوم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاا، قاطرات تحمل مشتقات نفطية غرب محافظة حضرموت النفطية (شرق اليمن).ونقل "المشهد الخليجي" عن مصدز محلي قوله "إن مسلحين هاجموا قاطرات نقل مشتقات نفطية تتبع رجل الأعمال الشيخ عبدالله الحثيلي في منطقة الخشعة غرب محافظة حضرموت".وأوضح المصدر أن المسلحين قاموا باطلاق الرصاص صوب قاطرات نقل المشتقات النفطية ولاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.وأكد المصدر أنه لم تسجل أي خسائر بشرية أر مادية جراء الهجوم.







مسلحون قاطرات حضرموت



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